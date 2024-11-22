Экс-продюсер «Ласкового мая» стал гражданином Турции

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев заявил, что на суде стало известно о наличии у продюсера Андрея Разина гражданства Турции. Об этом он сообщил aif.ru.

Представитель Разина предоставил на минувшем заседании за права на песни «Ласкового мая» документ, согласно которому продюсер зарегистрировал в Турции хиты Шатунова на свое имя. Судья не приняла документы адвокатов продюсера, поскольку между Турцией и Россией нет договора по защите авторских прав.

«То есть господин Разин у нас теперь турецкоподданный, прям как известный персонаж», — отметил Васильев.

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против Андрея Разина. Краснодарский краевой суд отказал продюсеру в апелляционной жалобе.

Позднее Разин возмутился тем, что на заседании отклонили все его ходатайства. Он заявил, что обжалует решение в ближайшие дни в кассационной инстанции. Он также назвал прошедший суд «издевательством над судебной системой РФ».

В августе Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.

Ранее в Минкульте попросили проверить писательницу Анну Старобинец на иностранное влияние.