Суд оставил права на творчество Юрия Шатунова за его семьей

Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Речь идет о 23 композициях Шатунова. Семья артиста получила права на песни: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень», «Бездомный пес», «Взрослые», «Глупые снежинки», «Конечно все», «Лето», «Маскарад», «Месяц июль», «Метель в чужом городе», «Ну что же ты», «Осенний парк», «Пусть будет ночь», «Ради тебя», «Рано ушедшая осень», «Старый лес», «Тающий снег», «Телефонный роман», «Ты просто был», «Я откровенен».

Адвокат семьи певца Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал, что Шатунов и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов подписали договор 1 октября 2019 года. Юрист доподлинно знает, что в нем было, так как присутствовал на встрече. На основании этого контракта Шатунов имел право и исполнял песни.

Юрий Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным за песни «Ласкового мая» в течение нескольких лет. 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы. После того как Шатунова не стало в июне 2022 года, Разин пытался отсудить у семьи права на композиции.

Ранее экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле.