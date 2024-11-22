В Минкульте попросили проверить писательницу Анну Старобинец на иностранное влияние

Министерство культуры России направило письмо в Минюст РФ с просьбой проверить деятельность писательницы Анны Старобинец. Об этом сообщает «Абзац».

Таким образом ведомство отреагировало на обращение активистов движения «Зов народа». В конце сентября общественники потребовали Минкульт лишить создательницу «Зверского детектива» отчислений в России, поскольку она придерживается «антироссийской позиции» и «сбежала в Грузию после СВО».

«Министерством культуры Российской Федерации было принято решение о направлении письма в Министерство юстиции РФ, которое осуществляет деятельность в сфере иностранных агентов, с целью рассмотрения деятельности Анны Старобинец», — ответили общественникам в ведомстве.

Недавно стало известно, что в Волгограде отменили выступление юмориста Гурама Демидова на фоне жалобы общественников из организации «Сорок Сороков». До этого сообщалось об отмене шоу комика в Самаре.

Причиной стало то, что активисты призвали привлечь Демидова к уголовной ответственности из-за шутки об Иисусе Христе и цене вина в известной сети магазинов. Комика обвинили в «публичном глумлении над Господом Иисусом Христом» и «унижении лиц русской национальности».

Ранее сообщалось, что ФНС снова заблокировала счета фронтмена Little Big.