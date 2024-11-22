ФНС снова заблокировала счета фронтмена Little Big

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ИП солиста группы Little Big Ильи Прусикина во второй раз за год. Об этом сообщает сайт «Постньюс».

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Ленинградской области запретила Прусикину осуществлять операции по счетам из-за того, что певец не предоставил в ведомство налоговую декларацию вовремя.

Через свое ИП Прусикин осуществлял «деятельностью в области исполнительских искусств», а также занимался производством рекламы, записью музыки и фильмов.

Еще в мае счета Прусикина замораживали из-за налогового долга в размере 182 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что у лидера Little Big осталось в России только ИП — свои ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг» музыкант ликвидировал после отъезда из страны.

В июне 2022 года Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

25 сентября стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, но знаменитости решили не скрывать его пол.

Ранее стало известно, что Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию армии.