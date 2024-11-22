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ФНС снова заблокировала счета фронтмена Little Big

«Постньюс»: ФНС заблокировала счета лидера Little Big Прусикина из-за долгов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ИП солиста группы Little Big Ильи Прусикина во второй раз за год. Об этом сообщает сайт «Постньюс».

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Ленинградской области запретила Прусикину осуществлять операции по счетам из-за того, что певец не предоставил в ведомство налоговую декларацию вовремя.

Через свое ИП Прусикин осуществлял «деятельностью в области исполнительских искусств», а также занимался производством рекламы, записью музыки и фильмов.

Еще в мае счета Прусикина замораживали из-за налогового долга в размере 182 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что у лидера Little Big осталось в России только ИП — свои ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг» музыкант ликвидировал после отъезда из страны.

В июне 2022 года Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

25 сентября стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, но знаменитости решили не скрывать его пол.

Ранее стало известно, что Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию армии.

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