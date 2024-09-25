Уехавшие из России солисты Little Big стали родителями

Уехавшие из России солисты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) стали родителями. Они рассказали об этом у себя в социальных сетях.

Пара опубликовала видео, в котором Таюрская держит на руках младенца. Пол и дата рождения ребенка не сообщаются.

24 июня 2022 года стало известно, что коллектив Little Big уехал из России в США, после этого артисты отменили тур по РФ и начали выступать за границей. Илья Прусикин сообщал, что намерен вернуться на родину через 10-15 лет, поскольку любит ее.

Министерство юстиции РФ включило лидера группы Little Big в реестр иностранных агентов 27 января 2023 года.

В мае счета Прусикина заблокировали из-за долга перед ФНС в размере 182 тыс. рублей. Отмечалось, что компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых музыкант был учредителем, уже ликвидированы. У него остались в России лишь ИП и долги.

Ранее Прусикина обвиняли в нарушении закона об иноагентах.