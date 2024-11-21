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Раскрыт многомиллионный гонорар Урганта перед Новым годом

Продюсер Дворцов: Ургант выступит на новогодних корпоративах за 9 млн рублей

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РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступление шоумена Ивана Урганта на новогодних корпоративах стоит от 7 до 9 млн рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

Дворцов также считает, что востребованность звезды «Вечернего Урганта» снизилась в 2024 году, поскольку в начале СВО телеведущий «начудил». Продюсер выразил мнение, что российские организаторы не очень хотят видеть Урганта на мероприятиях, «потому что предателей не любят». Он посоветовал телеведущему продолжать работу за пределами России.

«Я считаю так. Дорога ему здесь не скажу, что закрыта, но его здесь никто не ждет», — заявил Дворцов.

13 ноября телеведущего Ивана Урганта призвали посетить зону СВО перед возвращением на Первый канал. С подобной инициативой выступил дрессировщик Эдгард Запашный. Он посоветовал телеведущему сделать репортаж с Аллеи ангелов в Донецке, взять интервью у мэра Горловки, а также подарить 100 инвалидных колясок местной больнице.

До этого появилась информация, что Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники. Также в СМИ писали, что телеведущий активно выступает на корпоративах.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала актрисой.

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