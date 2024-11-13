Запашный призвал Урганта съездить в зону СВО

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru призвал телеведущего Ивана Урганта посетить зону СВО перед возвращением на Первый канал.

«Кроме каких-то небольших комментариев на тему СВО, он не бегал с автоматом против нас», — заявил дрессировщик.

Запашный считает, что от Урганта требуются какие-то весомые действия перед возвращением на ТВ. Он считает, что шоумену стоит поехать в Донецк, сделать репортаж с Аллеи ангелов, взять интервью у мэра Горловки, а также подарить 100 инвалидных колясок местной больнице.

30 октября Telegram-канал «Звездная пыль» сообщил, что Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники.

В медиасреде говорят, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах. Сам телеведущий активно выступает на корпоративах, а также недавно он успешно продал все экземпляры своей книги с пустыми страницами «Припухлые железы жизни». Ургант заработал на ней 3,5 млн рублей.

В марте Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

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