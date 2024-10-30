Иван Ургант может вернуться на Первый канал в новогодние праздники

Телеведущий Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

В медиасреде говорят, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах. Сам телеведущий активно выступает на корпоративах, а также недавно он успешно продал все экземпляры своей книги с пустыми страницами «Припухлые железы жизни». Ургант заработал на ней 3,5 млн рублей.

В марте Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

В мае стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В Минкульте РФ пояснили, что в ведомство не поступало заявление о выдаче разрешения на прокат.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказывал, что Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Затем Познер сообщал, что его новый проект временно убрали из эфира на фоне путаницы, связанной с орбитами на Дальний Восток.

Ранее стало известно, что ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир в обновленной версии.