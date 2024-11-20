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Владимир Путин почтил память Светланы Светличной

Владимир Путин заявил, что Светлана Светличная обогатила кинематограф России

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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Светланы Светличной в телеграмме, которую зачитали на церемонии прощания с заслуженной артисткой РСФСР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — заявил глава государства.

Путин также заверил, что светлая память о звезде «Бриллиантовой руки» будет всегда храниться в его сердце, а также друзей, коллег и почитателей артистки.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Недавно сообщалось, что в московском Доме кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Первыми на прощание пришли сын актрисы, ее внучка и коллеги. В центре холла установили большой портрет артистки, все желающие могут подойти и почтить память актрисы.

Ранее Панкратов-Черный рассказал, как Светличная боялась одиночества.

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