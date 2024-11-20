В Москве прощаются со Светланой Светличной

В московском Доме кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Об этом сообщает «СтарХит».

Первыми на прощание пришли сын актрисы, ее внучка и коллеги. В центре холла установили большой портрет артистки, все желающие могут подойти и почтить память актрисы.

Прощание проходит при открытом гробе.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Накануне адвокат рассказал, кому достанется наследство Светличной.

«Газета.Ru» ранее рассказала о личной жизни и карьере артистки.