«Ушла Светлячок»: Панкратов-Черный рассказал, как Светличная боялась одиночества

Одним из первых на церемонию прощания с актрисой Светланой Светличной в Центральном доме кинематографистов пришел актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщает издание «Стархит».

По словам Панкратова-Черного, после потери мужа Владимира Ивашова актриса боялась одиночества.

«Света вздыхала и грустила, говорила: «Боюсь заходить в квартиру. Все напоминает о Володе, а его нет. Теперь ушла сама Светлячок, и в нашей жизни темнее стало!» — поделился актер.

Певец Прохор Шаляпин также рассказал о дружбе со Светланой Светличной на прощании с ней.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

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