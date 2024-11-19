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Бьянка вернулась на сцену после операции и требует от организаторов ведро

Певица Бьянка подняла цену на выступления после операции

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ТНТ

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) вернется на сцену после операции по удалению аппендицита уже на этой неделе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Певица подняла цены на свои концерты на полмиллиона, уточняет издание. За гонорар в 1,5 млн рублей она готова прилететь к месту выступления в бизнес-классе самолета или приехать в купе поезда.

В райдере Бьянки, несмотря на рекомендации врачей, остался алкоголь: в гримерке она просит подготовить шампанское, вино, виски, обязательный пункт райдера — наличие ведра. Представители звезды заявили, что у нее нет проблем с печенью, поэтому ограничения не требуются.

Также они требуют, чтобы сотрудники отеля, где остановится звезда, скрывали ее нахождение в номере.

23 ноября певица впервые после хирургического вмешательства выступит в Ростове.

17 ноября Липницкая вызвала скорую помощь, так как у нее случился сильный приступ. По информации Mash, в больнице у певицы обнаружили перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка.

Ранее стало известно, что своевременная операция спасла Бьянке жизнь.

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