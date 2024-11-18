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Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендикса

Mash: певице Бьянке после операции запретили алкоголь и физические нагрузки

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ТНТ

Певице Бьянке (настоящее имя Татьяна Липницкая) запретили пить алкоголь после удаления аппендикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По словам источника издания, врачи зафиксировали у нее увеличение печени. Кроме того, по данным инсайдера, артистке запретили физические нагрузки хотя бы на две недели.

При этом Бьянка хочет дать концерт 29 ноября. Известно, что за выступление Бьянка берет 1,5 млн рублей в Москве и 2 млн рублей — за выезд в Подмосковье.

17 ноября Липницкая вызвала скорую помощь, так как у нее случился сильный приступ. По информации Mash, в больнице у певицы обнаружили перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка.

Накануне Бьянка сообщала, что ей уже провели операцию по удалению аппендикса. Артистка призналась, что чувствует себя хорошо. Из-за операции Липницкая оказалась вынуждена отменить все ближайшие мероприятия.

Ранее стало известно, что своевременная операция спасла Бьянке жизнь.

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