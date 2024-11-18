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Врачи спасли жизнь Бьянке на фоне осложнений от аппендицита

Mash: у певицы Бьянки развился перитонит на фоне запущенного аппендицита

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biankarnb/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У певицы Татьяны Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, развился местный серозный перитонит на фоне запущенного аппендицита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, врачи спасли жизнь артистке. Она попала в больницу через несколько дней после того, как почувствовала себя плохо. Изначально Бьянка пыталась лечиться дома и пила обезболивающие препараты.

17 ноября Липницкая вызвала скорую помощь, так как у нее случился сильный приступ. По информации Mash, в больнице у певицы обнаружили перитонит — угрожающее жизни воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка.

Накануне Бьянка сообщала, что ей уже провели операцию по удалению аппендикса. Артистка призналась, что чувствует себя хорошо. Из-за операции Липницкая оказалась вынуждена отменить все ближайшие мероприятия.

Недавно телеведущий Юрий Николаев сообщил, что все еще находится в больнице после госпитализации с воспалением легких. Он поделился, что его состояние улучшилось.

Ранее стало известно, что певице Славе стало плохо на сцене.

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