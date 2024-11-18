Бьянке провели экстренную операцию: «После наркоза отхожу»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей провели экстренную операцию по удалению аппендицита.

«Мне вырезали большой аппендицит. Я после наркоза отхожу. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Все хорошо, все в порядке», — пояснила исполнительница.

Накануне Бьянка сообщала, что самостоятельно вызвала себе скорую. Ее отвезли в больницу НИИ имени Склифосовского. Из-за операции артистка отменила все ближайшие мероприятия, за что извинилась перед поклонниками и коллегами.

15 ноября актриса Светлана Немоляева ответила на сообщения о госпитализации своего брата — режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. Она заявила, что не знает о состоянии родственника. О возможных проблемах брата со здоровьем ей сообщили журналисты, а не родственники.

По словам Немоляевой, она не смогла связаться с родственниками, чтобы прояснить ситуацию — они не взяли трубку. Певица не исключила, что новость о госпитализации может быть фейковой.

Ранее певица Люся Чеботина высказалась о применении Оземпика.