Близкие рассказали о диагнозе госпитализированного Юрия Куклачева

Стал известен диагноз дрессировщика Юрия Куклачева, госпитализированного 18 ноября в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи диагностировали у 75-летнего худрука Театра кошек нестабильную стенокардию. По словам сына артиста, Куклачев обратился к медикам днем 18 ноября, а за день до того вместе с семьей праздновал день рождения дочери Екатерины.

При этом дочь народного артиста РСФСР в беседе с РИА Новости заявила, что он проходит плановое обследование.

«Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии», — уточнила она.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Летом Куклачев признавался, что «чувствовал, как ушел» во время остановок сердца.

18 ноября Telegram-канал 112 сообщил о новой госпитализации Юрия Куклачева.