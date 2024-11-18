Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как рассказал источник, 89-летний Ливанов в медицинском учреждении несколько дней, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

13 ноября СМИ сообщали, что Ливанов находится в стационаре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести с анемией и не может самостоятельно передвигаться.

Ранее источники заявляли, что у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств.