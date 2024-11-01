Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону, во время которого упомянул Россию 43 раза. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трамп ответил на критику тех, кто называл его «шпионом России». Он назвал этих людей «больными», отметив, что в свою очередь позволил уничтожить газопровод «Северный поток — 2», использование которого стало бы грандиозной победой Москвы.

Трамп также назвал американцев «несостоявшейся нацией в серьезном упадке» из-за решений лидеров демократической партии США.

Заявление Трампа об уничтожении газопровода позже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, многие ее элементы не входят в рамки понимания Москвы, отметил он.

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей газопровода была взорвана. Расследование до сих пор ведется.

Ранее в США подсчитали траты на предвыборные кампании Харрис и Трампа.