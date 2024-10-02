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Хасбику не грозит уголовное дело после антисемитского поста с ракетой Ирана

SHOT: в полиции не стали проверять блогера Хасбика из-за антисемитского поста

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@hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Полиция не проводит никаких проверок в отношении блогера Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) из-за антисемитского поста с ракетой Ирана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал подчеркивает, что инфлюэнсеру не грозит уголовное преследование в России. При этом накануне Магомедов попросил помощи у адвокатов, поскольку верил, что против него возбудят уголовное дело в РФ.

Как сообщал Life со ссылкой на SHOT, причиной могли стать опубликованные блогером снимки с ракетой КСИР Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов. Хасбик подписал фото: «Welcome to Israel» (Добро пожаловать в Израиль — перевод с английского, «Газета.Ru»). Кадр был удален спустя около 10 часов после публикации.

Это не первый раз, когда Хасбика обвиняют в антисемитизме. В феврале 2024 года активист Александр Морозов написал заявление в прокуратуру Дагестана на блогера из-за подобных публикаций в октябре 2023 года.

Первое заявление на Хасбика написали еще во время антисемитских волнений в Махачкале, однако местные силовики к сегодняшнему дню так и не предприняли никаких мер. Позже в прокуратуру написали жалобу по поводу слишком долгой работы над заявлением.

Ранее сообщалось, что литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России.

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