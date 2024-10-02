Хасбик попросил помощи у адвокатов после антисемитского поста с ракетой Ирана

Блогер Хасбик попросил помощи у адвокатов после публикации антисемитского поста. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Хасбик опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки с ракетой КСИР Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов. Он подписал фото: «Welcome to Israel» (Добро пожаловать в Израиль — перевод с английского, «Газета.Ru»).

Как отмечает SHOT, кадр был удален спустя около 10 часов после публикации. Затем Хасбик написал, что ему нужен «№1 адвокат» в России.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана.

Это не первый раз, когда Хасбика обвиняют в антисемитизме. В феврале 2024 года активист Александр Морозов написал заявление в прокуратуру Дагестана на блогера из-за подобных публикаций в октябре 2023 года.

Первое заявление на Хасбика написали еще во время антисемитских волнений в Махачкале, однако местные силовики к сегодняшнему дню так и не предприняли никаких мер. Позже в прокуратуру написали жалобу по поводу слишком долгой работы над заявлением.

Ранее названа многомиллионная сумма ущерба от действий Чекалиных по новой статье.