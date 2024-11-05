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Киркорову снова запретили въезд в Молдавию

Суд Кишинева отменил снятие запрета Филиппу Киркорову на въезд в Молдавию

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Филипп Киркоров/VK

Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который снял запрет на въезд в Молдавию певицу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает РИА Новости.

3 июня стало известно, что суд Кишинева разрешил Филиппу Киркорову въезд на территорию Молдавии. Вскоре местная пограничная полиция Молдавии сообщила, что оспорит решение суда первой инстанции.

Также решение о снятии запрета критиковал спикер парламента Игорь Гросу. Он заявлял, что «не позволит» Киркорову приезжать в страну и рассказывать, «как великодушен русский мир». Парламентарий возмущался, что судьи первой инстанции не руководствовались «политическим контекстом» и «ситуацией в мире» при принятии решения.

«Иск по административному делу, поданный Киркоровым Филиппом Бедросовичем против Главной инспекции пограничной полиции и сектора пограничной полиции «Международный аэропорт Кишинева» о признании недействительным невыгодного индивидуального административного акта, отклоняется», — сообщили в решении апелляционного суда.

Теперь, отмечает РИА Новости, российский певец сможет отменить запрет на въезд в Молдавию только в Высшей судебной палате.

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