Лайма Вайкуле вышла на связь после урагана в Латвии

Певица Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором сообщила о случившемся в Латвии урагане в ночь на 2 ноября.

Вайкуле сказала, что в Юрмале произошел «соснопад», пока она спала. На видео артистка сидела на одном из упавших деревьев, а ее французский бульдог перебирался через ветки сосны и с интересом их обнюхивал.

В комментариях интернет-пользователи поделились, что от стихии сейчас страдают и в других странах. Одна из подписчиц рассказала, что граждане Белоруссии второй день мучаются от «сильнейшего ветра», а в Швеции отключили свет из-за урагана — отметила другая.

Недавно телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказывала в соцсетях, что уехала из Испании на Кипр до начала наводнений и ливней в стране. Она отмечала, что ее недвижимость под Валенсией также не пострадала.

«В очередной раз избежала каких-то катаклизмов. Сижу на Кипре — тепло, красота. Сочувствую тем, кто попал во все это», — заявляла Лазарева.

2 ноября синоптик Алексей Сафонов предупредил, что сразу три циклона обрушатся на Москву, в том числе — «Нелли». Последний, заявил эксперт, приведет к тому, что на всей европейской территории России установится долговременный снежный покров.

Ранее биограф Пугачевой объяснил отказ Галкина демонстрировать израильский паспорт.