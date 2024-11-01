Биограф Пугачевой объяснил отказ Галкина демонстрировать израильский паспорт

Музыкальный критик, биограф Аллы Пугачевой Сергей Соседов прокомментировал отказ супруга певицы шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) демонстрировать израильский паспорт в Индонезии. Его цитируют «Аргументы и факты».

Известно, что Галкин попал в Индонезию по кипрскому паспорту.

«У меня много национальностей, я с запасом», — заявил он.

Однако концерт в Индонезии не состоялся — Галкин объяснил, что МИД РФ сообщил внешнеполитическому ведомству страны, что артист является «политически уязвимым лицом».

Соседов назвал Галкина беспринципным.

«Они используют разные паспорта в зависимости от того, как им это выгодно. Поэтому Галкин шутит, что у него национальностей много. Раньше он гордился израильским гражданством, но запросто спрятал паспорт Израиля, как только ему это стало выгодно», — сказал он.

Музыкальный критик отметил, что Кипр — оффшорная зона, а для Галкина с Пугачевой как для обеспеченных людей «было сущей ерундой получить гражданство Кипра».

Накануне Галкин перешел на украинский язык во время выступления в Нью-Йорке.

Ранее сербский режиссер Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.