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Синоптик: после «Мартина» на Москву обрушится циклон «Нелли»

Синоптик Сафонов: сразу три циклона обрушатся на Москву, в том числе – «Нелли»

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Сергей Красноухов/РИА Новости

В Москве наблюдают проявления циклона «Мартина», который отличается непредсказуемостью и в ближайшее время еще может принести новые «сюрпризы». Однако это не все – его сменит следующий циклон, получивший название «Нелли», а всего их будет три, предупредил сооснователь проекта «Метеовеб», обозреватель погоды «Московской газеты» Алексей Сафонов в беседе с Tsargrad.tv.

Что касается «Мартина», это очень глубокий циклон с низким атмосферным давлением. Так как он объединяет потоки и холодного, и теплого воздуха, на стыке этих масс появляются мощные облака, которые приносят с собой обильные осадки.

«Без осадков прогнозирует Гидрометцентр только с завтрашнего утра. «Мартина», по крайней мере, по осадкам точно оправдает свое демоническое имя», — заявил синоптик.

К вечеру ожидаются сильный ветер и смешанные осадки, а к утру в городе будет сильный гололед. Давление при этом будет «скакать» от 725 до 740 мм ртутного столба, что плохо скажется на самочувствии людей, добавил Сафонов. По его словам, все это – только первый акт грозящих столице циклонов.

Сменит «Мартину» циклон «Нелли», который приведет к тому, что в Москве и на всей европейской территории России установится долговременный снежный покров.

Напомним, москвичей предупредили, что погода в первые дни ноября будет определяться глубоким многоцентровым атлантическим циклоном. Сегодня по этой причине ожидаются дождь, снег и гололедица.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Мартина».

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