Проживающая в Испании Татьяна Лазарева вышла на связь на фоне наводнения

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уехала из Испании на Кипр до начала наводнений и ливней в стране.

«В очередной раз избежала каких-то катаклизмов. Сижу на Кипре — тепло, красота. Сочувствую тем, кто попал во все это», — заявила Лазарева.

По последним сводкам испанских спасателей, число пострадавших в стране из-за сильных ливней и наводнений выросло до нескольких тысяч человек. Больше всего людей столкнулись с бедствием в провинции Валенсия. В стране объявлен трехдневный траур.

У телеведущей, по ее словам, есть дом под Валенсией, в котором она планирует проводить выходные с семьей. Знаменитость подчеркнула, что недвижимость абсолютно не пострадала. Лазарева не стала развивать тему про свой дом, поскольку посчитала информацию «немножко не к месту».

В марте 2022 года Татьяна Лазарева уехала из России, она проживает на постоянной основе в Испании. В июне 2024 года телеведущую внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России. 11 октября стало известно, что ее объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) уличили в дискредитации российской армии.