Новый спектакль по Чехову поставят в «Школе драматического искусства»

Премьера спектакля «Душечка» Антона Павловича Чехова пройдет в «Школе драматического искусства» (ШДИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Спектакль говорит со зрителем на языке символов. В основном сцены построены не на самом тексте, а на ощущениях, рожденных этим текстом. Этот спектакль подобен крику души, в котором чувства героини будут обнажены, словно электрические провода с поврежденной изоляцией», — рассказал режиссер Артем Черкаев.

В постановке будут заняты два актера — Алина Чернобровкина и Кирилл Федоров. Оба они исполнят в спектакле сразу несколько ролей.

Премьеры пройдут 31 октября и 1 ноября, продолжая Молодежную программу ШДИ под руководством режиссера Глеба Черепанова.

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