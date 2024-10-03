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Большой театр станет выдавать билеты по паспортам, чтобы избежать спекуляций

В Большом театре заявили, что начнут выдавать только именные билеты с 1 октября

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Большом театре с 1 октября начнут выдавать именные билеты, которые можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Об этом заявили в Telegram-канале культурного учреждения.

Персональные данные зрителя будут занесены в билет. Если указанные в билете данные будут не соответствовать паспортным, то зрителя не пустят на спектакль. В Большом заявили, что таким образом хотят предотвратить спекуляции с билетами.

В начале сентября суд вынес приговор участникам «билетной мафии», которые торговали через сайты-двойники билетами в театры столицы. Подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы, а также им назначили штрафы от 400 до 600 тыс. рублей.

Расследование дела «билетной мафии», как назвала ОПГ газета «Коммерсант», завершилось в январе 2022 года. Следствие выяснило, что всего оборот сети достиг 1 млрд руб.

Аферисты незаконно использовали товарные знаки семи культурных учреждений страны: Большого, Малого и Мариинского театров, Государственного театра Наций, Российского государственного академического молодежного театра, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Международного культурного центра «Спасская башня».

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