Большой театр станет выдавать билеты по паспортам, чтобы избежать спекуляций

В Большом театре с 1 октября начнут выдавать именные билеты, которые можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Об этом заявили в Telegram-канале культурного учреждения.

Персональные данные зрителя будут занесены в билет. Если указанные в билете данные будут не соответствовать паспортным, то зрителя не пустят на спектакль. В Большом заявили, что таким образом хотят предотвратить спекуляции с билетами.

В начале сентября суд вынес приговор участникам «билетной мафии», которые торговали через сайты-двойники билетами в театры столицы. Подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы, а также им назначили штрафы от 400 до 600 тыс. рублей.

Расследование дела «билетной мафии», как назвала ОПГ газета «Коммерсант», завершилось в январе 2022 года. Следствие выяснило, что всего оборот сети достиг 1 млрд руб.

Аферисты незаконно использовали товарные знаки семи культурных учреждений страны: Большого, Малого и Мариинского театров, Государственного театра Наций, Российского государственного академического молодежного театра, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Международного культурного центра «Спасская башня».

Ранее стало известно, что вышел новый роман Виктора Пелевина.