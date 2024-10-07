Познер объяснил исчезновение нового шоу из эфира

Телеведущий Владимир Познер рассказал в беседе с RTVI, что его предупредили о временном снятии его нового проекта «Турецкая тетрадь» с эфира.

По словам Познера, снятие связано с путаницей, которая произошла с орбитами на Дальний Восток. Там уже планировали что-то поставить, поэтому программа телеведущего не вышла в эфир.

«Тогда бы программу увидело примерно только полстраны — так мне объяснили», — поделился телеведущий.

Познер сообщил, что документальный проект «Турецкая тетрадь» стартует с 14 октября на Первом канале.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

Позже Познер ответил на слухи о возобновлении его работы на Первом канале, заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции.

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения.

Ранее Яна Поплавская назвала издевательством решение вернуть Познера на Первый канал.