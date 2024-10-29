Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир в обновленной версии

Съемки обновленной версии «Пусть говорят» состоялись 29 октября в Москве

close
Первый канал

Съемки новых выпусков программы «Пусть говорят» состоялись 29 октября в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Ведущим ток-шоу остался Дмитрий Борисов, который ведет передачу с 2017 года после ухода Андрея Малахова. Борисов вернулся в ту же студию, но с более ярким дизайном. В обновленной версии «Пусть говорят» Борисов по-прежнему будет разбирать самые резонансные темы, однако немного изменится формат программы. Проект выйдет в эфир Первого канала уже в ближайший месяц.

Также kp.ru раскрывает гонорар массовки обновленного проекта. Зрителям обещают заплатить 1300 рублей за съемки в шоу, а молодым участникам — 1500 рублей, поскольку молодежь считается вип-гостем.

Ток-шоу «Пусть говорят» убрали из эфирной сетки Первого канала после начала СВО, ее заменили новостными выпусками. С тех пор у программы вышло несколько спецвыпусков и серия передач с предсказаниями и прогнозами, но полностью она не возвращалась в эфир.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказывал, что Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Затем Познер сообщал, что его новый проект временно убрали из эфира на фоне путаницы, связанной с орбитами на Дальний Восток.

Ранее стало известно имя новой ведущей программы «Жди меня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами