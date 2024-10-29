Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир в обновленной версии

Съемки новых выпусков программы «Пусть говорят» состоялись 29 октября в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Ведущим ток-шоу остался Дмитрий Борисов, который ведет передачу с 2017 года после ухода Андрея Малахова. Борисов вернулся в ту же студию, но с более ярким дизайном. В обновленной версии «Пусть говорят» Борисов по-прежнему будет разбирать самые резонансные темы, однако немного изменится формат программы. Проект выйдет в эфир Первого канала уже в ближайший месяц.

Также kp.ru раскрывает гонорар массовки обновленного проекта. Зрителям обещают заплатить 1300 рублей за съемки в шоу, а молодым участникам — 1500 рублей, поскольку молодежь считается вип-гостем.

Ток-шоу «Пусть говорят» убрали из эфирной сетки Первого канала после начала СВО, ее заменили новостными выпусками. С тех пор у программы вышло несколько спецвыпусков и серия передач с предсказаниями и прогнозами, но полностью она не возвращалась в эфир.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказывал, что Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Затем Познер сообщал, что его новый проект временно убрали из эфира на фоне путаницы, связанной с орбитами на Дальний Восток.

Ранее стало известно имя новой ведущей программы «Жди меня».