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Путин рассказал об идее создать российско-китайское «Интервидение»

Путин: Россия предложила Китаю создать совместный песенный конкурс

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Москва предложила Пекину создать совместный песенный фестиваль высокого уровня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам лидера, речь идет о проекте типа «Интервидения».

«Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим», — заявил глава государства.

По словам Путина, РФ также проявляет интерес к выходу на большой китайский кинорынок. Политик считает, что у двух стран много общего и было бы целесообразно познакомить зрителей с историей, объединяющей Москву и Пекин, а совместная работа в области кино могла бы привести к созданию высококачественного продукта.

В начале года российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал о работе Евразийской киноакадемии. Он отметил, что уже создана комиссия, которая будет работать над аналогом «Оскара». По словам режиссера, идеальным вариантом он считает создание академии и вручение премии уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Бикович сыграет главную роль в российско-китайском шпионском фильме.

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