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Путин заявил об интересе к китайскому кинорынку

Путин: РФ заинтересована в совместных кинопроектах с КНР

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия проявляет интерес к выходу на китайский кинорынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с автором и соведущим программы »Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

«Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок очень большой. <…> Но у них очень жесткая квота, по-моему, всего 34 фильма иностранных можно показывать в год на китайском рынке», – сказал российский лидер.

По словам Путина, у России и Китая много общего, и было бы целесообразно познакомить зрителей с историей, объединяющей две страны. Путин выразил мнение, что совместная работа в области кино могла бы привести к созданию высококачественного продукта.

В начале года российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, когда хочет начать работу Евразийской киноакадемии. Он напомнил, что уже создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». По словам режиссера, идеальным вариантом он считает создание академии и вручение премии уже в 2024 году.

Ранее Милош Бикович высказался о российском кинематографе.

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