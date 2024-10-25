В Минкульте прокомментировали инцидент с картиной «Пиджак» со стихами Мандельштама

Министерство культуры прокомментировало инцидент с работой «Пиджак» художницы Ирины Затуловской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Затуловская заявляла на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее работу со стихами Осипа Мандельштама сняли с показа на ярмарке современного искусства Cosmoscow якобы по требованию комиссии ведомства.

«Минкультуры России не запрещало показывать работу «Пиджак» Ирины Затуловской на ярмарке Cosmoscow в «Тимирязев центре», — уточнили в ведомстве.

На полотне изображен фрагмент стихотворения Осипа Мандельштама «Полночь в Москве». Затуловской не объяснили причину снятия картины, однако художница предположила, что это произошло из-за личности поэта. Мандельштама репрессировали в 30-е годы после создания эпиграммы «Мы живем, под собою не чуя страны».

В июле 2024 года картина лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина исчезла с выставки в петербургском «Манеже», а также на стенде убрали упоминание имени автора.

Художник не исключил тогда, что причиной стал «какой-то донос». При этом директор выставочного зала Анна Ялова сообщала, что полотно забрали на реставрацию из-за обнаруженной в нем дырки.

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