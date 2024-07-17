Основатель «Митьков» об исчезновении своих картин с выставки в «Манеже»: «Какой-то донос»

Лидер арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин предположил, что его картина «Митьки 91» и упоминание имени на стенде исчезли с выставки в петербургском «Манеже» из-за доноса. Его слова передает РБК в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, на меня поступил какой-то донос, по этому доносу было принято такое решение, я так думаю», — заявил художник.

По словам Шагина, изначально он узнал о том, что его картину убрали из экспозиции в «Манеже» от журналистов. Директор выставочного зала Анна Ялова впоследствии рассказала ему, что полотно забрали на реставрацию из-за обнаруженной в нем дырки.

«Я сказал, что сам могу отреставрировать, она ушла от ответа», — пояснил живописец.

Затем Шагин выяснил, что его имя замазали на информационном стенде выставки, фотографии с ним сняли, а также исчезло упоминание о художнике в пресс-релизе. Организаторы назвали случившееся ошибкой и отметили, что замазали не только его имя, но и нескольких других участников.

«Вчера мне прислали фотографию нового стенда, там меня уже исключили из списка участников, а те две фамилии, которые были замазаны, они там есть», — отметил Шагин.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году. Она отсылает к реальным событиям — августовскому путчу того же года в Москве.

В 2023 году картину Шагина уже убирали из экспозиции выставки в Москве за политический подтекст. Тогда речь шла о полотне «День тельняшки». Сам художник позднее пояснял, что убранная работа посвящена миру.

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