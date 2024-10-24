В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО

Группа «Звери» сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что администрация города Тверь отказала коллективу в проведении концерта, который должен был состояться 13 ноября.

Причиной стала «неоднозначная позиция артиста» по СВО. По словам музыкантов группы, они никак не смогли повлиять на решение властей. Артисты пообещали вернуть зрителям полную стоимость билетов, а также дать скидку на покупку билетов в других городах.

В конце августа 2023 года Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) выступил в ДНР перед бойцами. Тогда в сети появилось видео, на котором музыкант в бронежилете и каске разговаривал с солдатами и наблюдал за выстрелом из гранатомета. Затем Билык вместе с гитаристом группы Германом Осиповым исполнял песни перед военнослужащими оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ДНР.

В июне того же года концерт «Зверей» отменили в Санкт-Петербурге. Это случилось после того, как депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору города Виктору Мельницу с требованием запретить выступление музыкантов. Он заявлял, что Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине.

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