Дибров возмутился вопросам о лишнем весе

Телеведущий Дмитрий Дибров возмутился в беседе с mk.ru вопросам о лишнем весе.

Один из журналистов указал Диброву, что тот в последнее время поправился. Артист не дал мужчине закончить вопрос, спросив «худенький ли» он сам. Звезда пристыдил корреспондента и поинтересовался, кто его учил таким манерам.

«Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама? Так что стыдитесь!» — заявил телеведущий.

Дибров также рассказал о своих планах на Новый год. Звезда планирует вместе с женой Полиной и сыновьями Федором, Ильей и Александром отправиться на Кавказ. По словам звезды, его дети очень полюбили лыжи.

«А мне в Италии не нравится кататься: лучше дома! Мне Северный Кавказ больше по душе, потому что я там неподалеку родился. Я — казак, они — горцы. Мы с ними говорим на одном языке!» — поделился артист.

В июне Дибров опроверг, что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект.

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