Айза объяснила, почему ее бывшему мужу пришлось усыновлять своего ребенка

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как ее брак с Дмитрием Анохиным в России признали недействительным.

По словам девушки, они с экс-супругом поженились в Лас-Вегасе, однако в РФ такой брак не стали считать действительным.

«Мы были уверены, что женаты. Ведь у нас на руках свидетельство о браке. Правда, оно оказалось недействительно в России без апостиля», — отметила Айза.

Когда у пары родился сын Элвис, выяснилось, что Анохину нужно усыновлять собственного ребенка, чтобы по документам они числились родственниками. Айза рассказала, что им с Анохиным пришлось в один день жениться, усыновлять ребенка и получать свидетельство о рождении.

«Потом мы развелись в России, но по законам Соединенных Штатов мы все еще женаты», — резюмировала блогер.

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