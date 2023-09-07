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Канал 2х2 объявил о главных премьерах сентября

«Эпидемия» и «Кроссфаер» выйдут в сентябре на канале 2х2

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PREMIER

Телеканал 2х2 объявил о главных премьерах сентября. Список сериалов, готовящихся к выходу на канале, оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

Одной из самых громких премьер представители канала называют сериал онлайн-кинотеатра PREMIER «Эпидемия», который ранее хвалил писатель Стивен Кинг, а права на его показ приобретал стриминговый сервис Netflix. По сюжету сериала вирус уничтожает население земли и заставляет московскую семью бороться за выживание по пути в Карелию. Сериал стартует на канале 11 сентября в 23:05.

В тот же день на канале начнется показ сериала «Кроссфаер», герой которого — прикованный к инвалидному креслу киберспортсмен Лу Сяо Бэй.

Также канал представит передачу «Спорстмемы 2х2» о странных видах спорта с блогером ‎Юрием The Professional, утреннюю зарядку «Вставай на 2х2», шоу о регби со знаменитостями «Раз на раз», шоу о мировых фестивалях с Диной Мар и Лео Канделаки «Инспектор 2х2» и проект о кухнях мира «Ешь, Люби, Косплей», в котором гости будут пытаться приготовить блюда по фото без рецептов.

Ранее церемонию вручения «Оскара» перенесли из-за забастовок в Голливуде.

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