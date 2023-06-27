Экс-солистка SEREBRO Серябкина рассказала о ревности мужа

Певица Ольга Серябкина рассказала в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой» о реакции мужа Георгия Начкебии на ее поклонников.

Серябкина призналась, что муж не ревнует ее к поклонникам. По ее словам, Начкебия достаточно умный для такого.

«Обожаю эти фразы, но это реально так», — прокомментировала ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

В 2020 году Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Артистка тайно провела церемонию в Альпах, чтобы не привлекать внимания СМИ.

В 2021 году Серябкина родила сына. Мальчика назвали Лука. В январе 2023 года певица рассказала, каким растет ее сын. Она назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером. По словам звезды, малыш активный и упертый.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее Серябкина рассказала о рисках в начале карьеры.