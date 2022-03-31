Минкультуры выделит деньги на реставрацию обители с мощами Петра и Февронии в Муроме

Минкультуры РФ разместило тендер на сайте госзакупок, согласно которому подрядчик обязуется провести реставрацию стен и башен Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи православных покровителей брака Петра и Февронии. Необходимость проведения восстановительных работ обусловлена частичным обрушением одной из стен здания в апреле 2021 года, пишет ТАСС.

Начальная стоимость контракта составляет 10,7 млн руб., работы должны быть выполнены до 20 января 2024 года. По данным сайта администрации Владимирской области, в 2021 году за счет средств регионального бюджета удалось разработать необходимую для сохранения восточного участка ограды документацию.

Проект предусматривает замену фундамента сохранившихся прясел, примыкающих к юго-восточной башне, выполнение нового фундамента на участке разрушенной ограды, усиление сохранившейся кирпичной кладки, восстановление разрушенной кирпичной кладки, выполнение кровельного покрытия, затирка, покраска стен и устройство отмостки.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области увеличат финансирование нацпроекта «Культура» в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.