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Умерла актриса дубляжа, озвучившая медвежонка Умку

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Василий Малышев/РИА «Новости»

Умерла заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)», — написал он в Facebook.

Корабельниковой было 90 лет, в последний раз она появлялась на экране в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».

В 1953 году Корабельникова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Работала в Театре имени М. Н. Ермоловой, в Московском Драматическом театре, а с 1956 года — на киностудии имени Горького. С 1965 года была ведущей телепрограммы «Будильник».

Актриса озвучила больше ста кино- и мультфильмов, а также сыграла в нескольких кинолентах, среди которых «Морозко», «Огонь, вода... и медные трубы», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

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