Джо Рогану пришлось оправдываться за расистскую лексику

Актер и ведущий подкастов Джо Роган оправдался за использование расистской лексики, сообщает TMZ.

Рогану пришлось извиняться после того, как в сети распространили видеонарезку моментов, когда он произносит слово «ниггер». «Надеюсь, это станет уроком тем, кто не понимает, каким обидным может быть это слово, сказанное белым человеком, даже если у вас не было цели кого-то унизить», — сказал он.

Однако Роган также отметил, что занимается записью подкастов уже в течение 12 лет, и за это время мог сказать многое, однако его целью было только развлечь аудиторию, а не оскорбить кого бы то ни было. Моменты, попавшие в нарезку, он назвал вырванными из контекста. Кроме того, он привел в пример свою коллегу, комика Аквафину, которой пришлось ответить на критику ее «черного акцента». По мнению Рогана, известные люди не должны извиняться за «всякую ерунду».

Ранее Джо Роган ответил на критику антиваксерских фейков в его подкасте на Spotify.