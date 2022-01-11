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Гарик Харламов госпитализирован с высокой температурой

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garikkharlamov/Instagram

Комик и телеведущий Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своей госпитализации.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый», — написал Харламов, не уточнив свой диагноз.

Комик отметил, что во время болезни у него нет иного желания, кроме как «выложить» фотографию из больницы.

«Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, все, бред пошел. Не болейте!» — резюмировал шоумен.

Ранее Харламов извинился перед геями и уточнил, что не хотел никого задеть исполнением переделанной песни Валерия Меладзе «Се ля ви», объяснив свое пение повышенной температурой. По мнению юмориста, заболевшим людям простительно петь «все, что в бошку придет».

А до этого комик обратился со словами поддержки в адрес поп-исполнителя Димы Билана, которому пришлось извиняться за появление на собственном концерте в нетрезвом виде.

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