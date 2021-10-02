Лидер группы «Звери» засудил элитную московскую школу

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Билык) выиграл в суде дело против частной элитной школы в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, музыканту не понравился процесс обучения в закрытой английской школе Seymour House, и он перевел своих дочерей в другое место, попросив вернуть часть средств, которые уже перевел учебному заведению.

Как сообщает 5-tv.ru, Билык хотел забрать у ответчика около €13,5 тыс. евро (1 млн. рублей). Помимо этого, он требовал выплатить ему штраф в размере €131 евро за нарушение прав потребителей, а также взыскать со школы уплаченную государственную пошлину.

В Seymour House отказались идти на сделку. В итоге Билык пошел в Хамовнический суд, который постановил, что школа все-таки должна вернуть деньги ответчику.

Уточняется, что Билык отсудил у Seymour House €1700.