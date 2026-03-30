Туристов и паломников не пустят на церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Церемония схождения Благодатного огня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдет без участия паломников и туристов. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам встречи с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой.

Учитывая то, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые церемонии, пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате, говорится в заявлении.

Отмечается, что святые места в старом Иерусалиме останутся закрытыми для большого количества людей, «исходя из законной и моральной обязанности полиции по защите и сохранению человеческой жизни».

29 марта, впервые за несколько сотен лет израильская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня на мессу в Пальмовое воскресенье. В канцелярии Биньямина Нетаньяху объяснили это мерами безопасности на фоне войны с Ираном. Тем не менее, ситуация вызвала скандал во всем мире. 30 марта Нетаньяху позволил католикам проводить службы в главной христианской святыне. О беспрецедентном инциденте, реакции Европы и версии Израиля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле осколки иранской ракеты упали вблизи Храма Гроба Господня.