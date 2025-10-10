Развод или пиар? Правда ли Самойлова и Джиган разошлись после 13 лет брака

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подала на развод. Впервые они пытались разойтись еще пять лет назад: тогда блогерша рассказывала, что устала терпеть измены мужа и его проблемы с алкоголем. Но тогда до суда супруги так и не дошли. Как начиналась история любви Самойловой и Джигана, и правда ли они решили расторгнуть брак, несмотря на четверых общих детей, — в материале «Газеты.Ru».

Развод Оксаны Самойловой и Джигана

О разводе рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой стало известно 6 октября из судебной базы города Москвы. В сеть попали данные, где истцом указана Оксана Самойлова, а ответчиком — ее супруг-музыкант.

Ни Джиган, ни Оксана Самойлова пока публично не объявили о принятом решении и никак не комментировали новости. Но недавно блогерша опубликовала грустный пост, подогрев слухи о разводе. На видео Самойлова лежит у матери на коленях.

«Мам, твоя девочка так устала быть сильной...Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала блогер в социальных сетях.

До этого Самойлова почти не размещала новые посты около месяца, чем обеспокоила подписчиков, которые привыкли наблюдать за жизнью ее большого семейства. Некоторые из пользователей предположили, что в браке возник разлад.

close Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самойлова улетела на Неделю моды в Париже в одиночестве. Джиган, вероятно, остался дома с детьми. В последние дни он размещал в соцсетях фото с сыном Давидом с премьеры мюзикла по песням Басты «Любовь без памяти» и домашнее селфи со средней дочерью Леей.

Пока Самойлова была в Париже, в Сети появлялись фотографии и видеозаписи из нового клуба Тимати Kiki, которые посещал Джиган. Пользователи предположили, что времяпровождение в окружении моделей не сошло музыканту с рук.

После сообщений о разводе Джиган выпустил песню «Раз и навсегда», в связи с этим возникли слухи, что новость может быть прогревом к композиции.

При этом отец рэпера опроверг информацию о расставании сына с женой и заявил журналистам, что это неправда. Брат Джигана также не подтвердил слухи, но добавил, что не знает подробностей отношений в семье.

Еще в конце 2024 года звездная пара даже не думала о разводе. Оксана Самойлова делилась желанием снова в пятый раз стать матерью и, может быть, завести дома страуса. Но дети пары не обрадовались этой идее.

Оксана Самойлова о пополнении в семье: «Активно работаем» Блогерша и модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган планируют вновь стать родителями. Об этом сообщает издание... 25 июня 11:34

«Громкий развод» в 2020-м

Самойлова уже не в первый раз хотела уйти от Джигана. В 2020 году супруги чуть было не развелись из-за измен музыканта. Тогда Джиган неожиданно пропал с радаров, а позже вышел на связь со сбритыми бровями из реабилитационного центра. Оксана не стала молчать и рассказала подписчикам, что устала от выходок мужа.

«Вы все видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить иначе. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», — говорила тогда Оксана.

«Дети видят ад»: Самойлова разводится с Джиганом Оксана Самойлова подает на развод с мужем рэпером Джиганом. Об этом девушка сообщила у себя в Instagram... 31 марта 16:18

Самойлова уже подала заявление на развод, и за его течением следили многие поклонники пары. Джиган рассказывал в соцсетях, как ему ставили 90 капельниц за три недели, чтобы вернуть в адекватное состояние. Уговоры сохранить семью, видимо, подействовали на Оксану: на предварительное заседание в Головинский суд супруги так и не пришли. Дело было прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Позже Самойлова объяснилась перед подписчиками. По словам блогерши, она осталась с супругом ради детей, потому что не смогла бы смягчить для них удар от разрушения семьи.

close @samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

После этого случая Джиган, казалось, вернулся к продуктивному режиму и даже выпустил несколько треков. Но в начале 2023 года Самойлова рассказала о новом срыве рэпера. Тогда она предупредила мужа: будет третий срыв — будет и развод.

Как познакомились Оксана Самойлова и Джиган

История любви Оксаны Самойловой и Джигана началась в 2010 году. Тогда 25-летний рэпер уже пять лет как выпускал песни на лейбле Тимати Black Star Inc, но жил в «однушке» на Кутузовском проспекте в Москве. В одном из ночных клубов он увидел 21-летнюю Оксану. Девушка переехала в Москву, бросив вуз в Ухте, и подрабатывала моделью.

Как вспоминает Джиган, их знакомство было «абсолютно неромантичным», но стройная длинноногая брюнетка ему понравилась. Только через две недели он понял, что девушка — та самая.

Оксана снялась в клипе нового ухажера «Холодное сердце», и через месяц пара улетела отдыхать на Сейшелы. Уже летом 2011 года у них появилась дочь Ариела. Но влюбленные не торопились жениться, и расписались в красивую дату — 12 декабря 2012 года. Джиган рассказывал, что смог записаться в ЗАГС на этот день, подарив свои диски сотрудникам и заведующей. Денег на масштабное торжество не было, поэтому Оксана сшила платье сама, а на свадьбу пригласили только самых близких.

close Джиган и Оксана Самойлова, 2011 год Владимир Песня/РИА Новости

Семейная жизнь

После свадьбы Джиган запретил жене посещать общественные мероприятия без него и советовал оставаться в тени, пока он раскручивает собственные песни. Самойлова занималась воспитанием ребенка, а походы супруга по ночным клубам и на мероприятия считала неотъемлемой частью работы артиста. В соцсетях она пропагандировала образ послушной жены, которая только помогает главе семьи в решениях и делилась с поклонниками советами по укреплению брака. Тех, кто обвинял Джигана в разгульной жизни, Оксана считала завистниками.

«У меня нет подруг и нет времени на дружбу, она не входит в мои основные ценности», — признавалась Самойлова.

Но ролью домохозяйки, которая занимается исключительно домом и детьми, Оксана довольствовалась недолго. У нее появилось и собственное дело — бренд одежды MiraSezar, который она открыла вместе с подругой.

Вторая дочь Лея появилась на свет в 2014 году, третья дочь Майя — в 2017-м. После этого Самойлова запустила линейку детской одежды I Am Special, а девочки выступали моделями. Несмотря на рассказы сотрудников Самойловой о том, что под брендом перепродаются вещи с рынка «Садовод», дела у семьи явно шли неплохо, и они переехали в дорогой пентхаус в центре Москвы.

Тогда Самойлова стала активно снимать и публиковать контент с детьми, и за жизнью звездной семьи начали следить миллионы пользователей.

Старшая дочь Ариела была воплощением идеального подростка, но со временем начала переживать пубертатный период и резко сменила имидж. Лею полюбили за хулиганистый характер, а младшую Майю называли сущим ангелом за большие голубые глаза и милую улыбку.

close samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Но Джиган все еще мечтал о сыне, и осенью 2019 года супруги сообщили о том, что ждут четвертого ребенка. Тогда подписчики подозревали Самойлову в том, что она прибегла к помощи ЭКО, но блогер опровергла домыслы. На время семья переехала в Майами, поближе к солнцу и океану. В 2020 году Оксана родила рэперу долгожданного наследника, мальчика назвали Давид. После Джиган ушел в загул и оказался в рехабе, но спустя курс реабилитации семья благополучно вернулась в Россию.

Как Оксана Самойлова превратила семью в бизнес

Со временем бренд детской одежды Оксаны Самойловой начал нести убытки, и она перестала рекламировать его в соцсетях. Вместо этого она стала публиковать многочисленные фото из отпусков в теплых странах.

В шутку пользователи прозвали семью «самой уставшей в России», но продолжали следить за жизнью знаменитостей.

Выкладывая фото в купальниках, Самойлова не забывала напоминать о приложении для похудения Fit For You, созданном ее в 2015 году. Но и с ним было не все гладко. Пользователи обвиняли блогершу в предоставлении некачественного сервиса: модераторы не присылали план питания, а тренировки подходили только начинающим.

На фоне многочисленных публикаций о роскошной жизни Самойлова запустила платный курс «Стратегия на миллион», на котором обещала научить заработку в соцсетях, созданию бизнеса и «мышлению обеспеченных людей». Подписчикам советовали составить карту желаний, читать аффирмации и хорошо спать. В 2023 году СМИ сообщали, что доход от продаж курса составил 390 млн рублей. В тот же период блогерша купила долю в косметической клинике El'Cosmo.

Благодаря множеству запущенных проектов и активной деятельности в соцсетях Оксана Самойлова даже обогнала мужа по узнаваемости. Ее начали называть бизнесвумен. Подписчики считают, что теперь Оксана диктует правила поведения в доме, а не ее супруг. И блогерша это не опровергает.

В одном из интервью она в шутку заявила, что решает проблемы в браке с Джиганом с помощью сковородки.

«Я просто бью Джигана. Зачем мне какая-то другая помощь? Я просто бью его сковородкой, если у нас возникают семейные проблемы. Подкаблучник — лучший муж и лучший мужчина!»

— говорила Самойлова.

Еще несколько секретов воспитания Оксана и Джиган раскрыли на шоу «Большое переселение». По правилам проекта, зажиточная семья менялась домами с многодетной семьей из деревни. Бизнесвумен и музыкант должны были сами выращивать и готовить еду, ходить на рынок и держать скотину. Там Джиган даже шлепнул сына в наказание за провинность.

«Если я читаю книги по психологии, занимаюсь с психологом и держу правильную психологическую линию в воспитании детей, то Денис предлагает просто им дать по заднице, потому что нас самих так воспитывали», — сказала тогда блогер.

close samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сети Самойлову прозвали «русской Ким Кардашьян» за ее умение монетизировать личную жизнь. В американском шоу о семействе Кардашьян часто раздували скандалы для привлечения внимания, и команду блогерши обвиняли в том, что они идут по похожему сценарию. После скандала с разводом и громкого воссоединения в 2020 году Самойлова объявила о запуске косметики Sammy's beauty. Пользователи сразу обвинили ее в копировании упаковки продуктов Кайли Дженнер Kylie Skin, а блогеры разругали состав средств. Тем не менее, Sammy's beauty принес создательнице около 1 млрд рублей дохода в 2021 году, чистая прибыль составила 235 млн рублей.

Вторая свадьба напоказ

В канун 10-й годовщины заключения брака супруги решили провести грандиозное торжество, все-таки на свадьбе они когда-то сэкономили.

Для праздника пара арендовала большой зал в ресторане, поставила масштабные декорации и пригласила весь свет российского шоу-бизнеса. 12 декабря 2022 года пара обновила клятвы перед знаменитыми гостями. Для «молодоженов» пела Анна Asti, в гостях были Анна Седокова, Тимати, Яна Рудковская, Лена Перминова, Клава Кока, Егор Крид и другие звезды. Кульминацией вечера стал вынос десятиярусного торта.

25 млн стоила свадьба Оксаны Самойловой и Джигана в 2022 году

На свадьбе удалось и заработать. На сайте «ВКонтакте» была организована эксклюзивная трансляция мероприятия, которую вели импровизаторы Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. За вечер она набрала более семи миллионов просмотров.

close Кадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VK

Несмотря на сложности, брак Оксаны Самойловой и Джигана продержался почти 13 лет. Теперь пользователи гадают, действительно ли Оксана Самойлова и Джиган разведутся, или это окажется прогревом очередного большого проекта одного из супругов.