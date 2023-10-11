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Стало известно, сколько жена Джигана заработала на своем марафоне

Блогерша Оксана Самойлова заработала на своем марафоне 390 миллионов рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова смогла заработать на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Курс Самойловой, который, как написано в описании, помогает «изменить создание и дает необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», прошли 11 тысяч человек. Цена на него разнится от шести до 300 тысяч рублей.

Самойлова предлагает участникам во время прохождения «Стратегии на миллион» составить карту желаний, советует отказаться от вредных привычек, ежедневно читать аффирмации, чистить зубы по три минуты и делать комплименты.

Жена Джигана также дает свои 100 идей для бизнеса: торговать подгузниками для животных, помогать в переезде, управлять службой неприятных известий и проч.

Недавно Самойлова пожаловалась на работу стилиста. Самойлова высказалась матом о том, как ее накрасили и сделали укладку. Она считает, что стилист, который занимался этим, сделал работу плохо. Звезде пришлось переделывать прическу и макияж самостоятельно.

Ранее создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта.

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