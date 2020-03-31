«Дети видят ад»: Самойлова разводится с Джиганом

Модель Оксана Самойлова сообщила своим подписчикам в Instagram о своем решении развестись с рэпером Денисом Устименко, известным как Джиган. Она подчеркнула, что после десяти лет брака, в котором родились четверо детей, было непросто решиться на этот шаг, но ей «не оставили выбора».

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«Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, — поделилась Самойлова.

— Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?»

Самойлова призналась, что они никогда не ссорились и что она чувствовала, что любима. «У нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать», — продолжила она.

Другой причиной развода стали проблемы рэпера с алкоголем, наркотиками и психикой, фото и видеосвидетельства которых артист ежедневно выкладывает в своем блоге.

«Вы все видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить иначе. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое, — пояснила модель. — Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, это его ответственность, только его. Не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще».

В завершение Самойлова призналась, что пока не представляет, что с ней будет «завтра или через месяц», как она будет одна с четырьмя детьми, но понимает, что ей придется быть сильной.

Накануне Тимати выразил опасения по поводу ситуации, в которой оказался бывший артист его лейбла Black Star. Свою тревогу рэпер передал в комментарии под неоднозначной публикацией, которую ему посвятил бывший коллега.

«Люблю тебя, мой брат, Тимати!» — написал Устименко под фотографией молодого Юнусова в белой футболке, куда в качестве принта был прифотошоплен нарисованный портрет самого Джигана без бороды и бровей.

«Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же», — прокомментировал публикацию Тимати.