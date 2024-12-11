Самойлова и Джиган о планах на 2025 год: «Хотим еще малыша и завести страуса»

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что готова стать матерью в пятый раз в 2025 году. Ее слова передает aif.ru.

«Первый самый главный наш план [на будущий год] — это да, мы хотим еще малыша», — поделилась знаменитость.

По словам Самойловой, звездная семья также планирует в новом году расширить свой дом и завести страуса.

Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. До этого Самойлова признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.

В октябре Джиган подарил жене козу Мими. Блогерша неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В сентябре супруги установили «особняк» для кур в саду. Модель показывала постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры.

Ранее певица Клава Кока призналась, что борется с депрессией с помощью ЗОЖ.