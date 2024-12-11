Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самойлова и Джиган о планах на 2025 год: «Хотим еще малыша и завести страуса»

Блогерша Самойлова заявила, что планирует родить пятого ребенка в 2025 году

close
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что готова стать матерью в пятый раз в 2025 году. Ее слова передает aif.ru.

«Первый самый главный наш план [на будущий год] — это да, мы хотим еще малыша», — поделилась знаменитость.

По словам Самойловой, звездная семья также планирует в новом году расширить свой дом и завести страуса.

Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. До этого Самойлова признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.

В октябре Джиган подарил жене козу Мими. Блогерша неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В сентябре супруги установили «особняк» для кур в саду. Модель показывала постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры.

Ранее певица Клава Кока призналась, что борется с депрессией с помощью ЗОЖ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами