Опубликовал песню про Оксану, брови целы: с Джиганом опять разводится Самойлова

Известная блогер Оксана Самойлова спустя пять лет снова пытается развестись с рэпером Джиганом. Дата судебного заседания пока не назначена. Супруги пока никак не комментируют свой бракоразводный процесс, который может растянуться на несколько месяцев. По мнению юриста, алименты на детей могут составить до половины дохода Джигана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесвумен, блогер и бывшая модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) после 13 лет брака, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Заявление было подано 6 октября, государственная пошлина уже оплачена. Исковое требование Самойловой о расторжении брака рассмотрит мировой судья Галина Глотова.

Дата судебного заседания пока не назначена. По состоянию на 9 октября, заявление 37-летней жены Джигана находится в канцелярии. Впереди у звездной пары предварительное заседание и месяц на примирение, заметил Mash.

Супруги не комментировали свой бракоразводный процесс. Самойлова сейчас проводит время с детьми и мамой, о чем рассказывает на своих страницах в социальных сетях. При этом бизнесвумен почти месяц не вела соцсети, поэтому некоторые подписчики заподозрили проблемы в их браке.

Telegram-канал «112» обратил внимание, что Самойлова выкладывает видео в социальных сетях из новой квартиры: «Вероятнее всего, она переехала от супруга».

Самойлова снялась в бюстгальтере на улице в Милане, спровоцировав слухи о разводе Блогерша Оксана Самойлова спровоцировала слухи о расставании с мужем, рэпером Джиганом. Фото и... 30 сентября 11:03

При этом в аккаунте Джигана опубликовано фото с их дочерью Леей и анонс нового трека «Раз и навсегда». На обоих публикациях музыкант кажется трезвым, а его брови целы. В песню добавлен фрагмент записи программы «Шоу Воли» с участием Джигана и Самойловой. В нем рэп-исполнителя спрашивают, хотел ли он когда-нибудь расстаться с Оксаной, и Джиган отвечает «нет». Затем его спрашивают, любит ли он Оксану больше, чем себя. Джиган отвечает «да». Оба ответа, по словам специалиста детектора лжи, оказались искренними.

Самойлова и Джиган познакомились в 2010 году, а спустя два года поженились. Пара воспитывает четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

close Джиган с женой Оксаной Самойловой и дочками Ариелой и Леей Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предстоящие сложности

Супругов ждет долгий бракоразводный процесс из-за отсутствия брачного договора, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

« Если дети останутся с матерью, Джигана обяжут выплачивать алименты в размере до половины от своего дохода . Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Хаминский обратил внимание, что за годы брака Джиган и Самойлова скопили значительное состояние: особняк в Подмосковье, столичную квартиру, несколько автомобилей и бизнес-активы, включая бренд одежды Самойловой и музыкальные права Джигана. Из-за отсутствия брачного договора разделу подлежит все совместно нажитое имущество, подчеркнул юрист.

Самойлова объяснила, почему спит с Джиганом в разных спальнях Блогерша Оксана Самойлова на премии Voice Influencer Awards 2025 рассказала, что спит с мужем... 28 августа 12:44

«Основная сложность будет заключаться в оценке нематериальных активов», — добавил он.

«Сорян, Вась»

Самойлова уже разводилась с Джиганом пять лет назад — она подавала заявление о расторжении брака в Московский городской суд 20 апреля 2020 года. По словам бизнесвумен, ей «не оставили выбора», а годы «счастливой семейной жизни были обманом» со стороны супруга. Перед этим Джиган попал в реабилитационный центр, а также сбрил брови и бороду.

«Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? <…> Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», — писала блогер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Самойлова подчеркнула, что не могла представить такого развития событий, но конкретную причину не сообщила. Джиган в ответ опубликовал свое фото, под которым оставил подпись, адресованную супруге с указанием ссылки на ее блог: «Сорян, Вась» .

Песенка спета: Самойлова подала на развод с Джиганом Модель Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом. В минувшем феврале девушка родила... 03 мая 22:51

Однако паре удалось сохранить брак. Супруги не пришли на судебное заседание: производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. А в 2022-м звездная пара пышно отметила 10-летие совместной жизни.

Женя Ершов о Джигане и Самойловой: «Она мозговитая, а он шальной» Блогер-миллионник Евгений Ершов признался на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук, что рэперу... 20 февраля 20:35

В 2023 году вновь появились слухи о разводе Самойловой и Джигана, поскольку рэпер перестал появляться на совместных кадрах в блоге супруги. Самойлова заявила, что они живут не вместе. Однако позже Джиган уточнил, что на время съехал от семьи ради записи нового альбома. В том же году рэпер проходил лечение в психиатрической больнице «Роса».