Опубликовал песню про Оксану, брови целы: с Джиганом опять разводится Самойлова

Бизнесвумен, блогер и бывшая модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) после 13 лет брака, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Заявление было подано 6 октября, государственная пошлина уже оплачена. Исковое требование Самойловой о расторжении брака рассмотрит мировой судья Галина Глотова.
Дата судебного заседания пока не назначена. По состоянию на 9 октября, заявление 37-летней жены Джигана находится в канцелярии. Впереди у звездной пары предварительное заседание и месяц на примирение, заметил Mash.
Супруги не комментировали свой бракоразводный процесс. Самойлова сейчас проводит время с детьми и мамой, о чем рассказывает на своих страницах в социальных сетях. При этом бизнесвумен почти месяц не вела соцсети, поэтому некоторые подписчики заподозрили проблемы в их браке.
Telegram-канал «112» обратил внимание, что Самойлова выкладывает видео в социальных сетях из новой квартиры: «Вероятнее всего, она переехала от супруга».
При этом в аккаунте Джигана опубликовано фото с их дочерью Леей и анонс нового трека «Раз и навсегда». На обоих публикациях музыкант кажется трезвым, а его брови целы. В песню добавлен фрагмент записи программы «Шоу Воли» с участием Джигана и Самойловой. В нем рэп-исполнителя спрашивают, хотел ли он когда-нибудь расстаться с Оксаной, и Джиган отвечает «нет». Затем его спрашивают, любит ли он Оксану больше, чем себя. Джиган отвечает «да». Оба ответа, по словам специалиста детектора лжи, оказались искренними.
Самойлова и Джиган познакомились в 2010 году, а спустя два года поженились. Пара воспитывает четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.
Джиган с женой Оксаной Самойловой и дочками Ариелой и ЛеейРамиль Ситдиков/РИА Новости
Предстоящие сложности
Супругов ждет долгий бракоразводный процесс из-за отсутствия брачного договора, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Если дети останутся с матерью, Джигана обяжут выплачивать алименты в размере до половины от своего дохода. Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Хаминский обратил внимание, что за годы брака Джиган и Самойлова скопили значительное состояние: особняк в Подмосковье, столичную квартиру, несколько автомобилей и бизнес-активы, включая бренд одежды Самойловой и музыкальные права Джигана. Из-за отсутствия брачного договора разделу подлежит все совместно нажитое имущество, подчеркнул юрист.
«Основная сложность будет заключаться в оценке нематериальных активов», — добавил он.
«Сорян, Вась»
Самойлова уже разводилась с Джиганом пять лет назад — она подавала заявление о расторжении брака в Московский городской суд 20 апреля 2020 года. По словам бизнесвумен, ей «не оставили выбора», а годы «счастливой семейной жизни были обманом» со стороны супруга. Перед этим Джиган попал в реабилитационный центр, а также сбрил брови и бороду.
«Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? <…> Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», — писала блогер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Самойлова подчеркнула, что не могла представить такого развития событий, но конкретную причину не сообщила. Джиган в ответ опубликовал свое фото, под которым оставил подпись, адресованную супруге с указанием ссылки на ее блог: «Сорян, Вась».
Однако паре удалось сохранить брак. Супруги не пришли на судебное заседание: производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. А в 2022-м звездная пара пышно отметила 10-летие совместной жизни.
В 2023 году вновь появились слухи о разводе Самойловой и Джигана, поскольку рэпер перестал появляться на совместных кадрах в блоге супруги. Самойлова заявила, что они живут не вместе. Однако позже Джиган уточнил, что на время съехал от семьи ради записи нового альбома. В том же году рэпер проходил лечение в психиатрической больнице «Роса».