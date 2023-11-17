«Если будет $1 млн гран-при, со всего мира приедут»: в РФ придумали альтернативу «Евровидению»

Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложили организовать в России музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который заменил бы «Евровидение». По их словам, его можно проводить ежегодно и приглашать к участию другие страны. Кроме этого, в России предлагают организовать открытый Евразийский фестиваль и кинопремии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский министр культуры Ольга Любимова предложила провести внутри страны музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+» или «ИнтерВидение». Мероприятие может стать ответом политизированному «Евровидению». Любимову поддержал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, конкурс можно сделать ежегодным и пригласить к участию другие страны. Обсуждение происходило на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс «ИнтерВидение», — сказала Любимова, цитирует ТАСС.

По словам министра, Россия готова делиться опытом. Создание своих мероприятий позволяет стране работать в условиях санкций. Хорошим примером стал 17-й Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. В нем захотели принять участие 742 музыканта из 41 страны, отбор прошли только 236 человек. Туры собрали более 50 млн просмотров, причем зрители были из 102 стран.

«Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение», — поддержал Любимову Эрнст, цитирует РИА Новости.

По словам гендиректора Первого канала, площадка станет «свободной трибуной», на которой страны смогут показать свои образцы популярной музыки. Эрнст рассчитывает, что к инициативе присоединятся государства БРИКС, однако и другим странам тоже можно это делать.

«Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира», — сказал Эрнст, добавив, что в последние годы «Евровидение» оказалось «под большим политическим воздействием».

Россия проведет отбор

РБК со ссылкой на пресс-службу Сочи пишет, что продюсером конкурса станет композитор Виктор Дробыш. Само мероприятие пройдет в октябре 2024 года в Сочи.

Кандидата, который представит Россию, отберут в середине июня в Крыму на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд». В нем примут участие 12 россиян.

По словам Дробыша, мероприятие — только отчасти аналог «Евровидения». Организаторы хотели бы видеть больше талантов из разных стран, в том числе восточных. Формат конкурса подразумевает, что каждый участник показывает что-то уникальное, связанное с его культурой.

Пригожин предложил давать участникам деньги

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сказал, что идея создания конкурса возникла у них с Дробышем уже давно. Однако он отметил, что фестиваль будет успешен только в том случае, если победитель получит вознаграждение.

«Если будет миллион долларов гран-при, поверьте мне, со всего мира приедут, со всего земного шара. Нам нужно не только деньги вкладывать в конкурс, но нужно вкладывать деньги в гонорары. Первое место — миллион, второе место — 500 тысяч, третье — 100 или 250», — сказал Пригожин.

По словам продюсера, практика показывает, что без призового фонда идея не сработает.

«Вы сделайте конкурс такой, чтобы весь мир хотел на этот конкурс прийти. Чтобы со всего земного шара летели, потому что они летят за деньгами, они хотят заработать, тогда в этом есть смысл. Посмотрите на MMA, посмотрите на другие соревнования спортивные. Люди бьются за гонорар, они зарабатывают на этом деньги. Футболисты бегают за деньги, а почему музыканты должны бесплатно бегать? За то, что их по телевизору покажут? А кому сегодня нужен телевизор?» — добавил Пригожин.

«Интервидение» уже проводили

В 70-е и 80-е годы уже проходил музыкальный конкурс «ИнтерВидение». В нем принимали участие страны социалистического блока. В последующие годы фестиваль несколько раз пытались перезапустить.

В 2008 году в Сочи при поддержке Первого канала состоялся детский музыкальный конкурс «ИнтерВидение». 11 кандидатов из стран бывшего СССР представили свои номера. В 2015 году конкурс хотели повторить, но этого сделать не получилось.